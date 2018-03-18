Украинцы пытались нелегально вывезти в Польшу мертвых котят [ Редактировать ]
Украинцы попытались нелегально пересечь границу с 19-ю котятами, 15 из которых уже были мертвыми.
Об этом сообщает польское издание TVN24.
Двое мужчин и две женщины, граждане Украины пересекали границу между Украиной и Польшей на двух машинах. При досмотре автомобилей, в багажнике были обнаружены котята.
Животных перевозили в недопустимых условиях. 15 котят при перевозке погибли, а в живых осталось лишь четверо.
"Во время проверки на пункте пропуска представители Пограничной службы обнаружили 19 котят, которых удерживали в недопустимых условиях", - сообщила пресс-секретарь пограничного пункта пропуска в Перемышле Эдита Чабовска.
По словам пресс-секретаря, в одном из автомобилей обнаружили кожаную сумку, в которой было 10 погибших животных.
Во втором автомобиле нашли еще один рюкзак с девятью котятами, пять из которых также успели погибнуть. Представители пограничной службы Польши вызвали полицию и ветеринарную службу. Ветеринары оказали помощь четырем выжившим котятам.
Как сообщает польская сторона, только на часть животных у граждан Украины были оформлены соответствующие документы, которые давали разрешение на вывоз животных за пределы Украины.
Но по словам пресс-секретаря пограничной службы, эти документы вероятнее всего подделаны. Украинцев задержали.
"Все нарушители признали факт нарушения закона и были освобождены из-под стражи. Они ответят в суде", - сказала Марта Фач, пресс-секретарь муниципальной полиции в Пшемысле.
Гражданам Украины было предъявлено обвинение в перевозке животных с нарушением текущих ветеринарных требований. Их оштрафовали за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных.
Кроме того, украинцев обязали вернуть выживших котят обратно в Украину.
Ранее в Киеве коммунальщики заживо похоронили котят.
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