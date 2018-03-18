В ТЦ на глазах посетителей мужчина убил экс-жену [ Редактировать ]
В торговом центре в американском городе Таузенд-Оукс произошла стрельба. Как сообщили в Twitter представители управлении шерифа округа Вентура, один человек убит.
Update on #HillcrestIncident: confirmed one DOA and one person being transported by ambulance. Incident is static, VC Sheriff has command and perimeter control. @VCFD— VCFD PIO (@VCFD_PIO) 17 марта 2018 г.
"Один человек найден мертвым, еще один был отправлен в больницу машиной скорой помощи. Ситуация находится под контролем, угрозы для общественности нет", - отмечается в сообщении управления.
По данным агентства Los Angeles Times, раненым является сам стрелок. Сначала он убил свою бывшую 30-летнюю жену, а потом попытался покончить с собой.
Данные о личности и возможные мотивы злоумышленника не обнародованы.
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