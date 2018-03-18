В торговом центре в американском городе Таузенд-Оукс произошла стрельба. Как сообщили в Twitter представители управлении шерифа округа Вентура, один человек убит.

Update on #HillcrestIncident: confirmed one DOA and one person being transported by ambulance. Incident is static, VC Sheriff has command and perimeter control. @VCFD — VCFD PIO (@VCFD_PIO) 17 марта 2018 г.

"Один человек найден мертвым, еще один был отправлен в больницу машиной скорой помощи. Ситуация находится под контролем, угрозы для общественности нет", - отмечается в сообщении управления.

По данным агентства Los Angeles Times, раненым является сам стрелок. Сначала он убил свою бывшую 30-летнюю жену, а потом попытался покончить с собой.

Данные о личности и возможные мотивы злоумышленника не обнародованы.

Ранее мы писали о том, что во Флориде школьных учителей вооружат огнестрелом.