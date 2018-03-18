Под Луганском более 170 шахтеров "застряли" под землей [ Редактировать ]
Из-за обесточивания шахт "Золотое" и "Карбонит", находящихся на территории Луганской области, свыше 170 человек остались под землей из-за обесточивания шахт. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
В Луганской области по информации ЛЭО, в связи с погодными условиями обесточены поселки Золотое и Карбонит, где в шахтах Золотое и Карбонит 176 человек заблокированы, ремонтные работы проводятся.
Отмечается, что на шахте "Карбонит" - 93 человека остались под землей на шахте "Золотое" - 83 человека. Восстановление электроснабжения ожидается в течение 2 часов.
За оперативною інформацією на шахті "Карбоніт" - 93 людини, на шахті "Золоте" - 83 людини залишились під землею. Відновлення електропостачання очікується протягом 2 годин— МТОТ (@mtot_gov_ua) 18 марта 2018 г.
Напомним, что в Беларуси обвалилась шахта.
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