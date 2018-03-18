В Киеве на бульваре Перова двое мужчин ограбили терминал самообслуживания на территории банка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Грабителями оказались двое мужчин с отверткой и трубным ключом, которые пошли на преступление в выходной день, чтобы не привлекать к себе внимание. Полицию вызвал сотрудник банка.

Прибыв на место, полицейские задержали двух человек с вещественными доказательствами.

Грабителями оказались 35-летний киевлянин и 25-летний житель Запорожской области. Мужчины уже не впервые нарушают закон. Один из них даже умудрился совершить кражу, находясь под домашним арестом за совершение аналогичного преступления в Оболонском районе.

По предварительным данным, из терминала украли несколько десятков тысяч гривен. Однако в карманах воров нашли только четыре тысячи.

Правоохранители выясняют, где остальная сумма. Задержанные сознались в преступлении. Согласно части 3 статьи 185 Уголовного кодекса, мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве ограбили квартиру на 2 миллиона.