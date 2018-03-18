В воскресенье, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире застрелился руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин. Об этом сообщает местное издание НикВести.

29-летний исполняющий обязанности директора областного коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" покончил жизнь самоубийством путем выстрела из боевого пистолета.

Как сообщили изданию в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время выстрела в доме находилась вся его семья. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции.

"Потерпевший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области. По словам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения. Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство), ведется следствие.

Владислав Волошин был одним из героев АТО, был награжден орденом "За мужество" III степени.

Напомним, что известного журналиста и его девушку застрелили в собственном доме.