В Николаеве застрелился руководитель областного аэропорта [ Редактировать ]
В воскресенье, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире застрелился руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин. Об этом сообщает местное издание НикВести.
29-летний исполняющий обязанности директора областного коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" покончил жизнь самоубийством путем выстрела из боевого пистолета.
Как сообщили изданию в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время выстрела в доме находилась вся его семья. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции.
"Потерпевший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, выстрел был произведен из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области. По словам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения. Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК (умышленное убийство), ведется следствие.
Владислав Волошин был одним из героев АТО, был награжден орденом "За мужество" III степени.
Напомним, что известного журналиста и его девушку застрелили в собственном доме.
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