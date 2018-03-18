Самоубийство руководитель областного аэропорта в Николаеве: что о нем известно [ Редактировать ]
29-летний исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин, который застрелился 18 марта в собственной квартире, воевал в АТО и был капитаном 229 тактической бригады ВВС Украины. Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах.
В 2014 году СУ 25 Волошина был сбит под Иловайском, он тогда катапультировался.
"После того как сбили его СУ 25, в АТО боевые самолеты больше не применяли", - рассказал собеседник "Страны".
Владислав Волошин был одним из героев АТО, был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.
В полиции заявили, что застрелился Волошин из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.
Напомним, что в Николаеве застрелился руководитель областного аэропорта.
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