29-летний исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин, который застрелился 18 марта в собственной квартире, воевал в АТО и был капитаном 229 тактической бригады ВВС Украины. Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах.

В 2014 году СУ 25 Волошина был сбит под Иловайском, он тогда катапультировался.

"После того как сбили его СУ 25, в АТО боевые самолеты больше не применяли", - рассказал собеседник "Страны".

Владислав Волошин был одним из героев АТО, был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

В полиции заявили, что застрелился Волошин из боевого пистолета марки ПМ без номерных знаков. Оружие изъято и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ в Николаевской области.

Напомним, что в Николаеве застрелился руководитель областного аэропорта.