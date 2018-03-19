Курс валют, установленный НБУ на понедельник, 18 марта, говорит о том, что стоимость доллара быстро растет.

Так, цена доллара поднялась до 26,35 грн, цена евро осталась на уровне 32,42 грн.

Официальный курс валют в Украине:

100 долларов США - 2635.3910

100 евро -3241.7945

Ранее мы сообщали о стремительном падении цен на нефть.