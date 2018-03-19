Курс доллара в Украине резко взлетел [ Редактировать ]
Курс валют, установленный НБУ на понедельник, 18 марта, говорит о том, что стоимость доллара быстро растет.
Так, цена доллара поднялась до 26,35 грн, цена евро осталась на уровне 32,42 грн.
Официальный курс валют в Украине:
100 долларов США - 2635.3910
100 евро -3241.7945
Ранее мы сообщали о стремительном падении цен на нефть.
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