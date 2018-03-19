Цена биткоина стремительно растет [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, продолжает расти. За сутки биткоин вырос на 4%. Об этом сообщает Coinmarketcap.
Так, один биткоин стоит $8 223,42
Капитализация криптовалюты - $139 197 007 998
Накануне в НБУ назвали причины скачков курса гривны.
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