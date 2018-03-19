Чем полезен арахис: эксперты назвали главные свойства [ Редактировать ]
Любимый всеми арахис на самом деле - представитель бобовых, а не орех. Но как бы мы его ни называли, он остается невероятно полезным для организма, в этом эксперты сходятся во мнениях.
В арахисе содержится масса витаминов - А, B. D, T, PP. В нем очень много уникальных аминокислот и растительных жиров.
Арахис помогает поддерживать оптимальный уровень сахара в крови, нормализует давление и обменные процессы в организме. Употребление арахиса в разумных количествах предотвращает инфаркты.
А еще арахис улучшает настроение и даже помогает бороться с депрессией. В нем содержится аминокислота, из которой синтезируется серотонин - гормон, отвечающий за счастье.
В арахисе содержатся антиоксиданты, которые предотвращают или замедляют рост опухолей.
Благодаря высокому содержанию железа арахис улучшает качество крови, повышая количество красных кровяных клеток.
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