Любимый всеми арахис на самом деле - представитель бобовых, а не орех. Но как бы мы его ни называли, он остается невероятно полезным для организма, в этом эксперты сходятся во мнениях.

В арахисе содержится масса витаминов - А, B. D, T, PP. В нем очень много уникальных аминокислот и растительных жиров.

Арахис помогает поддерживать оптимальный уровень сахара в крови, нормализует давление и обменные процессы в организме. Употребление арахиса в разумных количествах предотвращает инфаркты.

А еще арахис улучшает настроение и даже помогает бороться с депрессией. В нем содержится аминокислота, из которой синтезируется серотонин - гормон, отвечающий за счастье.

В арахисе содержатся антиоксиданты, которые предотвращают или замедляют рост опухолей.

Благодаря высокому содержанию железа арахис улучшает качество крови, повышая количество красных кровяных клеток.

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