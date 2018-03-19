В Сирии сбили самолет армии Асада [ Редактировать ]
В Сирии повстанцы заявили, что сбили бомбардировщик Су-24 армии Асада, передает Al Masdar.
Судьба пилота неизвестна, но по сообщениям, сбитый из зенитного пулемета самолет упал на территории, контролируемой сирийской армией.
Сообщается, что группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о новом наступлении на сирийскую армию в Восточном Каламуне.
Накануне Турция заявила о взятии сирийского Африна.
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