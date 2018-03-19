В Бангладеш удар молнии по газопроводу привел к гибели пяти человек Источник: Pixabay

В районе Силхета (Бангладеш) молния ударила по газопроводу, что вызвало сильный пожар, передает Синьхуа.

В результате произошедшего погибли пять человек. Трое детей и две женщины, спавшие в доме рядом с газопроводом, сгорели заживо.

Еще два человека получили ранения.

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