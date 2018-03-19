В Бангладеш удар молнии по газопроводу привел к гибели людей [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В районе Силхета (Бангладеш) молния ударила по газопроводу, что вызвало сильный пожар, передает Синьхуа.
В результате произошедшего погибли пять человек. Трое детей и две женщины, спавшие в доме рядом с газопроводом, сгорели заживо.
Еще два человека получили ранения.
Ранее мы сообщали о пожаре в жилом доме Броваров.
по теме
Облила себя бензином и подожгла: многодетная мать пыталась совершить суицид
17 марта в Надеждовке Херсонской облати, многодетная мать облила себя бензином и подожгла прямо на глазах у своих близких.
В Запорожье вспыхнула крыша жилого дома
В Запорожье 15 марта на улице Юлиуса Фучика загорелась крыша дома.
В центре Киева не могли потушить крупный пожар в элитном доме
В четверг, 15 марта, в центре столицы на улице Владимирская, 49А загорелся дом.
На Полтавщині посеред уроків загорілася школа
Вчителі вивели зі школи 60 дітей ще до приїзду рятувальників. Загалом вогонь охопив близько 200 квадратних метрів.
Пожар на полигоне "Широкий лан": прокуратура выясняет причины происшествия
Пожар на военном полигоне "Широкий лан" в Николаевской области. Один военный погиб, семеро получили ожоги. Сейчас они в госпитале. Их жизни ничего не угрожает.