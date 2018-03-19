Ким Чен Ын пообещал соблюдать соглашение по денуклиаризации [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Глава МИД Южной Кореи сообщила, что лидер КНДР Ким Чен ЫН "дал слово" соблюдать соглашение по денуклеаризации Корейского полуострова, передает телеканал CBS News.
"Его обещание очень ценно, потому что это первый раз, когда слова исходят от самого верховного лидера КНДР", - сказала министр.
Она также добавила, что была очень удивлена решением президента США Дональда Трампа о встрече с северокорейским лидером. По ее словам, это "очень смелое решение", которое демонстрирует намерение Трампа "разрешить проблему раз и навсегда".
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын передал руководству США секретное послание.
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