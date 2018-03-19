У Рівному горів офіс приватного нотаріуса, розташований на першому поверсі дев'ятиповерхівки. За попередньою версією - це був підпал.

Зайнялося вночі, тож ніхто не постраждав. Пожежу загасили швидко, люди вчасно викликали рятувальників. Вогонь не встиг перекинутися на квартири. Від початку року поліцейські у Рівному зареєстрували понад 10 підпалів. Це й автівки, і офіси місцевих бізнесменів.