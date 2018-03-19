У центрі Києва активісти розібрали конструкцію, яка символізувала єдність України і Криму. Правоохоронці зафіксували демонтаж, утім, не перешкоджали йому.

Як згодом з'ясувалося, двох активістів усе ж затримали і доправили до відділку поліції. Конструкція, яку встановили на центральній площі столиці минулого тижня, була приурочена 4 річниці незаконної анексії Криму.