У Києві розібрали символ єдності України та Криму [ Редактировать ]
У центрі Києва активісти розібрали конструкцію, яка символізувала єдність України і Криму. Правоохоронці зафіксували демонтаж, утім, не перешкоджали йому.
Як згодом з'ясувалося, двох активістів усе ж затримали і доправили до відділку поліції. Конструкція, яку встановили на центральній площі столиці минулого тижня, була приурочена 4 річниці незаконної анексії Криму.
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