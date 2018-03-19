У Львові планують підвищити вартість проїзду [ Редактировать ]
У Львові планують підвищити вартість проїзду у трамваях і тролейбусах. Скільки хочуть брати за квиток і з чим це пов'язано, дізнавалися наші кореспонденти.
За три гривні в електротранспорті Львова скоро нікуди не доїдеш. Громадські активісти вважують - проїзд має коштувати не менше 5 гривень. Утім, така ціна залишиться тільки в спеціалізованих кіосках. У водія - талончик коштуватиме дорожче. У консультативній раді, створеній при міському управлінні транспорту, кажуть - це допоможе електротранспорту заробляти, а не просити гроші з місцевого бюджету.
"Питання в тому, чи львівяни нарешті зрозуміють, що не треба підігрувати місту в частині того, щоби вестися на ці маніпуляції, що 5 гривень це зло. Перепрошую, ми по любому платитимемо 5 гривень чи з кишені пасажира чи з кишені платників податків, які в місцевий бюджет поповнюємо", - говорить Святослав Товстіга, Голова громадської ради при управлінні транспорту Львівської міської ради
Ці рекомендації - ще мають розглянути у Львівелектротрансі і Антимонопольному комітеті. І тільки після цього - питання винесуть на розгляд виконкому. Але в міськраді вже запевняють - підвищувати ціни - необхідно.
"В нас кожен квартал дорожчає електроенергія, в нас зросла мінімальна зарплата, в нас всі запчастини і трамвай по курсу валюти європейської, тобто, а вона так само дорожчає ці всі складові вони як би підтягують ті витрати які треба нести пасажирам", - розповідає Сергій Бабак, Заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства
Ось лише підвищення вартості проїзду - ніяк не позначиться на зарплаті водіїв трамваїв.
"Вони ніби дають з одного боку, а з другого боку забирають. Підняли тариф - забрали в нас. Ще була інтенсивність руху оплачувалася, тому що, ми постійно їздимо в тих пробках за інтенсивність руху, то всьо то познімали. Вийшла та сама сума", - розповідає Марія Кондера, водій трамвая.
Самі львів'яни до зміни тарифів ставляться по-різному.
"Порівняно з маршрутками, то вже краще давати 5 гривень в трамваї".
"Це задорого. Мені здається, досить того, що маршрутки по 5 гривень".
Доки остаточне рішення не ухвалили - жителі можуть на нього вплинути. Для цього потрібно зібрати близько 70 підписів за проведення нових громадських слухань.
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