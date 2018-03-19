В аэропорту "Борисполь" сотрудники СБУ и полиции задержали чиновников киевской таможни из-за получения ими взятки. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Задержанные - главный государственный инспектор отдела таможенного оформления "Борисполь-Аэропорт" Киевской таможни ГФС Украины и главный госинспектор второго отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям Киевской таможни.

Они получили от гражданки Украины взятки в размере по 500 долларов каждый. Взятку требовали за беспрепятственное перемещение багажа через международный пункт пропуска "Борисполя".

Отмечается, что в начале марта та же женщина вынуждена была заплатить им 600 долларов за такую ​​же услугу.

Обоим готовят сообщение о подозрении в совершении правонарушения по ч. 3 ст. 368 УК - получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет и конфискацию имущества.

Накануне в Одессе за взятку задержали следователя.