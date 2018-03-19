Авдіївська промзона - знову найгарячіша ділянка зони АТО. Під час ворожих обстрілів, напередодні, там поранено українського бійця. Окупанти вели вогонь із гранатометів, постійно дошкуляють ворожі снайпери. Про особливості "перемир'я" у цьому районі розкажуть наші кореспонденти.

Передова в районі Авдіївки. Солдати кажуть - ворожі провокації на цій ділянці фронту вже стали звичними. Окупанти з гранатометів обстріляли сусідні позиції армійців неподалік селища Дослідне.

"Користуючись перемир'ям, ворог укріплює свої позиції. Ми наблюдаєм за переміщенням особового складу. Вдень, ввечері, вночі - провокативні обстріли зі сторони противника, но в основному зі стрілецької зброї", - розповідає Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України

А ще бійці розповідають, снайперські кулі тут, як справжнє стихійне лихо. Голову над бруствером краще не піднімати. Пересуватися в окопах потрібно швидко.

"Не було перемир'я. Так, було краще, якби привички булу до цього, а коли перемир'я прийшла, то пару днів походили-походили нормально, а тут начінається. Вже снайперські групи працювати. У нас деякі хлопці й поранені є", - розповідає Тарас, військовослужбовець Збройних сил України.

Відповідати противнику можна з дозволу командування. Солдати запевняють - наказу дотримуються неухильно. Навіть бойовики у підконтрольних їм ЗМІ - це визнають. Уже кілька днів наші армійці - по них не стріляють.

"Ну, як вже бачим, что іде загроза нашому життю. Там получається, снайпер взагалі не дає нам життя, то деколи ми просто змушені відкривати вогонь у відповідь. Тоді его зброя притихають", - говорить Тарас, військовослужбовець Збройних сил України.

Ці позиції обороняють десантники. Хлопці налаштовані рішуче. У багатьох за плечима - чималий бойовий досвід. Упевнені - операція об'єднаних сил на Донбасі зміцнить наші позиції. І крилата піхота чекає наказів від уже нового командування.

"В принципі, хлопці у нас все нормальні, адекватні, взрозлие. Всім далеко за тридцять і вже дорослі мужики, тобто якщо я дивлюся вліво, то я знаю що мене прикриють справа, і я знаю що і хлопці інші теж так думають", - розповідає Максим, військовослужбовець Збройних сил України.