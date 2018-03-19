У Нікарагуа пройшов фестиваль на честь Святого Лазаря [ Редактировать ]
Благословення для собак - просили у нікарагуанському місті Масая. Під час фестивалю на честь Святого Лазаря - покровителя усіх хворих - люди привели своїх улюбленців у храм.
До скульптури святого, там щороку шикуються черги. Місцеві запалюють свічки і моляться за здоров'я своїх собак. Та, за повір'ям, Святий Лазар може зцілити від будь-якої недуги не лише тварин, а й їхніх господарів.
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