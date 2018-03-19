На Закарпатті пограбовані клієнти банку об'єдналися й вимагають компенсувати вкрадене з їхніх скриньок. Раніше, в Мукачеві, в одному з відділень, почистили майже сорок сейфів. Чому грабіжників досі не знайшли? - з'ясовували мої колеги.

Момент пограбування зафіксувала камера відеоспостереження. Злочинці проникли у відділення на останньому поверсі - через дірку в стелі "почистили" тридцять вісім сейфів.

"По 700 тисяч доларів мали, и по триста тисяч, по п'ятсот - ніхто не хоче такі великі суми озвучувати. 4 мільйони долларов є"

Василина Петрівна - одна з постраждалих. У минулому році, пограбували її будинок, тому вирішила гроші і ювелірні прикраси зберігати у банківському сейфі.

"170 тисяч гривня було, 6 тисяч доларів. Було и 4500 євро и плюс конверт онука. Я не можу на депозит, тому шо я безпрерівно з гривнею роблю". - пояснює Василина Гніда, постраждала

Постраждалі клієнти об'єдналися, щоб домогтися відшкодування від банку. Вважають - фінустанова порушила договір, який гарантував збереження вмісту сейфів.

"До банку ми написали наше колективне звернення. Це вже пройшла друга неділя - ніяких відповідей письмових, ніяких нема. У договорі записано, что вони гарантують непроникнення третіх осіб до цих ячейок, відповідно цей пункт договору - не виконано", - говорить Сергій Кучинка, потерпілий

У постраждалих чимало претензій до банку. Грабіжники без проблем розбили стелю, яка за вимогами Нацбанку, - має бути додатково оснащена і зміцнена. Сигналізація не спрацювала. Та й самі скриньки - нагадують звичайні поштові.

"Виникають питання до самої якості сейфу, насправді у мене теж є сейф в офісі, і я його не зможу відкрити таким способом, щоб відігнуті дверку і так далі, і залізти в середину", - розповідає Тарас Герелюк, адвокат

У відділенні банку коментувати ситуацію - відмовилися.

У поліції відкрили кримінальну справу за фактом пограбування, винуватців поки що не знайшли.

"Тривають слідчі дії, задля з'ясовування обставинних даного злочин і затримання осіб, які его скоїли", - говорить Володимир Павлюх, в.о. керівника відділу комунікацій ГУ НП у Закарпатській області

Постраждалі клієнти намагаються домовитися з банком про компенсації. Якщо ж не вдасться, повертати вкрадене будуть через суд.