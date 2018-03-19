Битий шлях замість дороги. На Рівненщини місцеві автомобілісти скаржаться - після проїзду деякими трасами, мусять ставити машини на ремонт. Екстремальним шосе проїхалася й наша знімальна група.

"То не дорога, а ужас".

Саме так, більшість водіїв, відгукуються про дорогу Рівне-Сарни. Щодня цю "смугу перешкод" по кілька разів долають місцеві водії маршруток.

"Яка ж то дорога, не має зовсім тієї дороги вже. Вже розтовкли грузові машини, ті що їдуть з вантажами, які перевищують норму. Та й нема дороги. Їдемо вліво-вправо, вліво-вправо, та їдемо", - скаржиться Михайло, водій

Ми теж спробували проїхати цією дорогою. На спідометрі - трохи більше 10 кілометрів за годину. Щоб не потрапити в яму, водії маневрують. Доводиться виїжджати на зустрічну смугу або узбіччя.

"Ми не проїхали, ми просунулися цією трасою. Проїхатися декілька раз на неділю цією трасою і відразу на станцію техобслуговування", - пояснює Віктор, водій

Цієї весни у Рівненській області кількість ям на трасах - побила всі рекорди. Але "Автодор" з ремонтом не квапиться.

"Ніхто нічого не ремонтує. Виїжджають на сміх людський, коли дощ іде, і закидають якимсь щебнем з болотом ті ями. Ну що, воно зразу вилітає", - розповідає Михайло, водій

"А що Ви робите? - ямковий ремонт. - А що це за сумiш? - Щебінь із отсєвом".

Ось так виглядає ямковий ремонт. Великі вибоїни просто засипають, навіть не утрамбовують.

"Відмовитися від нього неможливо, через то, що якщо його не робити, не робити запобіжні заходи, щоби ці вибоїни розросталися, то в нас через рік взагалі б стало бездоріжжя. Тобто ми використовуємо, так звані, піщано щебеневі суміші", - розповідає Михайло Довгань, керівник відділу Служби автомобільних доріг у Рівненській обл.

В обласному "Автодорі" ситуацію визнають критичною, але скаржаться: хронічно бракує грошей. Причина - недофінансування з держбюджету.

"Відсоток від потреби необхідного фінансування складав за всі останні роки скажімо, за роки незалежності складав у межах 10% від того, що необхідно для ремонту", - говорить Михайло Довгань, керівник відділу Служби автомобільних доріг у Рівненській обл.

"Автодор" Рівненської області обслуговує загалом більше двох тисяч кілометрів доріг. Минулого року, на ремонт автошляхів витратили 350 мільйонів гривень. Цьогоріч планують - понад півмільярда.