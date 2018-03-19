В понедельник, 19 марта, стало известно, что в четверг, 15 марта, с вертолетом, которым летела дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, произошел неприятный инцидент. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

У вертолета отказал один из двух двигателей, но пилоту удалось успешно вернуться в аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Пара все же вылетела в Нью-Йорк коммерческим авиарейсом.

Напомним, что Трамп введет смертную казнь для наркоторговцев.