У вертолета с Иванкой Трамп отказал двигатель [ Редактировать ]
В понедельник, 19 марта, стало известно, что в четверг, 15 марта, с вертолетом, которым летела дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, произошел неприятный инцидент. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
У вертолета отказал один из двух двигателей, но пилоту удалось успешно вернуться в аэропорт Рональда Рейгана в Вашингтоне.
Пара все же вылетела в Нью-Йорк коммерческим авиарейсом.
Напомним, что Трамп введет смертную казнь для наркоторговцев.
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