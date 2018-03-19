На установление достижения потребовалось шесть часов. Постер

Картина "Мстители: Война бесконечности" еще не вышла в прокат, но уже установила свой первый рекорд,

Фильм стал самым быстро продаваемым супергеройским фильмом в первые 24 часа предпродаж на сервисе билетов Fandango, сообщает The Hollywood Reporter.

На установление этого достижения картине потребовалось шесть часов.

"Мстители: Война бесконечности" - самая масштабная лента компании Marvel на данный момент. Она объединила героев всех франшиз ее супергеройской вселенной.

Как сообщалось, 16 марта вышел финальный трейлер фильма "Мстители: Война бесконечности". Ролик за сутки набрал более 19,5 миллиона просмотров.