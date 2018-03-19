Польша высылает из страны российских дипломатов [ Редактировать ]
Польша из солидарности с Великобританией также вышлет российских дипломатов. Кроме того, рассматривается введение санкций против России в связи с отравлением бывшего российского полковника ГРУ Скрипаля, сообщает Gazeta Prawna.
Также Польша может ввести и другие санкции, направленные против российской экономической деятельности и окружения Владимира Путина. Обсуждение этих мер идет с прошлой недели, но решение откладывали до получения результатов выборов в России.
Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий общался на эту тему с британским премьером Терезой Мэй. Также в ближайшем будущем Моравецкий проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Решение о санкциях будет зависеть также от встречи министров иностранных дел в Брюсселе. С точки зрения польского правительства, лучшим сценарием являются совместные действия против России на уровне Евросоюза. Но одиночные польские санкции также не исключены.
Напомним, Великобритания выслала из страны 23 дипломатов России. В ответ на это из России выслали 23 британских дипломатов.
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