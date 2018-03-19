Искали всей полицией: киевлянка потеряла BMW в сугробе под домом [ Редактировать ]
В Киеве произошел курьез - девушка вызвала полицейских по телефону 102, когда не обнаружила ранее припаркованный BMW у дома.
Суть обращения девушки "я припарковал машину у дома, а сейчас ее нет" показалась правоохранителям более чем серьезной, учитывая уровень угонов в столице, сообщает "Киев Оперативный".
"Да, ситуация с завладением транспортными средствами сейчас действительно плачевная, поэтому на место сразу направили наряд следственно-оперативной группы, а тем временем по району передали ориентировки "BMW 645, черная, похищена с улицы", - рассказали полицейские.
Следователи выяснили, что автомобиль никто не похищал. Машина продолжала стоять у дома заваленная снегом.
Снегоуборочная техника, прибирая придомовую территорию, просто закидала авто снегом, а девушка не смогла найти авто в изменившемся пейзаже.
Ранее в Киеве огромная глыба льда растрощила BMW.
по теме
На столичній Троєщині зловмисник жбурнув гранату у поліцейське авто (відео)
Вибух стався на зупинці громадського транспорту, пошкоджено поліцейський "Пріус", торгівельний кіоск та павільйон зупинки.
На улицы Киева вышли вооруженные патрули
Правоохранители усилили меры безопасности на территории Киева
В Киеве полицейский торговал психотропами (фото)
В Киеве задержали полицейского взвода охраны объектов публичной безопасности во время продажи амфетамина.
Мережу антиукраїнських центрів викрили правоохоронці
Правоохоронці викрили антиукраїнські центри, які діяли в кількох областях країни за вказівкою російських спецслужб.
Полиция заявила о законности сноса МАФов на Подоле
Разгром в духе 90? Один из информационных порталов сегодня распространил информацию, что на столичном Подоле несколько десятков титушек разгромили МАФы.