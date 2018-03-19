В Киеве произошел курьез - девушка вызвала полицейских по телефону 102, когда не обнаружила ранее припаркованный BMW у дома.

Суть обращения девушки "я припарковал машину у дома, а сейчас ее нет" показалась правоохранителям более чем серьезной, учитывая уровень угонов в столице, сообщает "Киев Оперативный".

"Да, ситуация с завладением транспортными средствами сейчас действительно плачевная, поэтому на место сразу направили наряд следственно-оперативной группы, а тем временем по району передали ориентировки "BMW 645, черная, похищена с улицы", - рассказали полицейские.

Следователи выяснили, что автомобиль никто не похищал. Машина продолжала стоять у дома заваленная снегом.

Снегоуборочная техника, прибирая придомовую территорию, просто закидала авто снегом, а девушка не смогла найти авто в изменившемся пейзаже.

Ранее в Киеве огромная глыба льда растрощила BMW.