32-летняя киевлянка Инна Владимирская каждое воскресенье купается в Днепре после бега по заснеженным берегам реки. Делает она это зимой и без одежды.

Температура одной из самых холодных рек в Европе регулярно падает до -9 градусов, но украинку это нисколько не смущает, передает "Украина Online".

Чешский фотограф Дэвид Тенсинский сделал фотосессию с Инной, их разместил Dailymail. Он услышал о ее "сумасшедшем" обряде от местных жителей, которые видели, как она окунается в холодную воду.

Искательница острых ощущений утверждает, что проводит причудливый ритуал на протяжении девяти лет, потому что считает, что холод помогает оставаться молодой и здоровой.

Муж полностью поддерживает ее и часто плавает вместе с ней. Инна рассказала, чем полезно купание в холодной воде и что нужно делать, чтобы избежать переохлаждения.

"Каждую неделю я бегаю по снегу, а затем окунаюсь в воду. Погружение в холодную воду разгоняет кровь, она активно циркулирует по организму, что помогает сжигать жир и поддерживать мышечный тонус", - рассказала она.

Еще, по ее словам, это уменьшает боль в мышцах и суставах и омолаживает кожу благодаря усиленному притоку кислорода.

"Моржи выглядят значительно моложе своего возраста из-за того, что проводят много времени в холодной воде. Если постараться, каждый человек может добиться того же результата. Я осторожна, слежу, чтобы не пересидеть в холодной воде, а когда выхожу из нее, сразу же обтираюсь полотенцем и греюсь в теплой машине", - добавила Владимирская.

Как сообщалось 19 марта, зима не скоро покинет Украину.