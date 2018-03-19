На Оболони пропала несовершеннолетняя девочка [ Редактировать ]
В Киеве на Оболони пропала несовершеннолетняя девочка. Об этом сообщила Служба розыска детей ГУНП Киева .
"В Оболонском районе исчезла несовершеннолетняя Белецкая Диана Игоревна, 2003 года рождения. При наличии любой информации о возможном месте нахождения, просьба сообщать по телефону 102", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в Киеве пропала 16-летняя девушка со шрамом на лбу.
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