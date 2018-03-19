Прокуратура не змогла відправити мера Одеси Труханова в СІЗО

Мер Одеси чекатиме вироку на волі. Генадія Труханова, нагадаю, звинувачують у махінаціях під час купівлі міськрадою приміщень заводу "Краян". Як запобіжний захід суд раніше відпустив його на поруки. Напередодні прокуратура намагалася оскаржити це рішення. Що з того вийшло?