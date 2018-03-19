Осужденный оккупантами Балух объявил бессрочную голодовку [ Редактировать ]
Житель Крыма Владимир Балух, которого посадили в тюрьму де-факто за проукраинскую позицию, объявил бессрочную голодовку, сообщает Крымская правозащитная группа.
Таким образом Балух протестует против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 года. В данный момент приговор вступил в законную силу.
Согласно решению суда, Балух должен провести в колонии-поселении 3 года и 5 месяцев. С 19 марта украинца должны перевести в одиночную камеру СИЗО, в которой он будет находиться в период голодовки.
Напомним, США осудили приговор Балуху.
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