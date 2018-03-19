Можно ли стричься в воскресенье: приметы [ Редактировать ]
Воскресенье - особенный день во всех смыслах. В народных поверьях очень глубоко сидит убеждение, что нельзя стричь волосы и ногти в этот день. Многие девушки рассчитывают время так, чтобы записаться к парикмахеру в любой день, кроме воскресенья. Об этом пишет Weylin.
Так, например:
- Понедельник принесет обновление. Считается, что если состричь лишние локоны в этот день, придет удача и позитивное настроение.
- Вторник способствует восстановлению сил организма и даже способен пресечь черную полосу в жизни (при нее наличии).
- Среда поможет запомнить больше информации, установить полезные деловые и повседневные отношения.
- Четверг сулит популярность и увеличение благосостояния.
- Пятница - просто подарок для тех, кто готов меняться внешне. Именно в этот день люди кардинально меняют свой стиль.
- Если посетить парикмахера в субботу, то есть шанс снять кармические долги, развить терпение и выявить в себе скрытые способности.
- Воскресенье - сменившим прическу в этот день недели приходится переживать относительно ускользающей из рук удачи, пришедшего в жизнь негатива.
В какой день недели лучше стричься
Родившимся во вторник, среду и воскресенье лучше избегать понедельников. И наоборот.
Те, кто родился в понедельник ни в коем случае не должны посещать парикмахера во вторник. Каждый из нас родился под определенной звездой и в одной из фаз луны.
Любители и профессионалы даже высчитывают индивидуально благоприятные и неблагоприятные дни для состригания отросших локонов.
Смотрите также лунный календарь стрижек на март 2018.
по теме
День весеннего равноденствия 2018: какого числа
Еще с древних времен день весеннего равноденствия был в почете у наших предков.
Страстная неделя 2018: что категорически нельзя делать
Страстной неделей или Страстной седмицей называются последние шесть дней Великого поста.
Какие иконы должны обязательно быть в вашем доме
Раньше каждая православная семья имела в своем доме иконы.
По фэн-шуй: что можно и категорически нельзя держать в доме
Любая вещь обладает энергетикой.
День святой Евдокии 14 марта: что обязательно нужно сделать женщинам
14 марта почитают память Святой Евдокии, а в народе привечают Явдоху, встречают весну, особыми обрядами призывают в дом счастье, благополучие и здоровье.