Воскресенье - особенный день во всех смыслах. В народных поверьях очень глубоко сидит убеждение, что нельзя стричь волосы и ногти в этот день. Многие девушки рассчитывают время так, чтобы записаться к парикмахеру в любой день, кроме воскресенья. Об этом пишет Weylin.

Так, например:

Понедельник принесет обновление. Считается, что если состричь лишние локоны в этот день, придет удача и позитивное настроение.

Вторник способствует восстановлению сил организма и даже способен пресечь черную полосу в жизни (при нее наличии).

Среда поможет запомнить больше информации, установить полезные деловые и повседневные отношения.

Четверг сулит популярность и увеличение благосостояния.

Пятница - просто подарок для тех, кто готов меняться внешне. Именно в этот день люди кардинально меняют свой стиль.

Если посетить парикмахера в субботу, то есть шанс снять кармические долги, развить терпение и выявить в себе скрытые способности.

Воскресенье - сменившим прическу в этот день недели приходится переживать относительно ускользающей из рук удачи, пришедшего в жизнь негатива.

В какой день недели лучше стричься

Родившимся во вторник, среду и воскресенье лучше избегать понедельников. И наоборот.

Те, кто родился в понедельник ни в коем случае не должны посещать парикмахера во вторник. Каждый из нас родился под определенной звездой и в одной из фаз луны.

Любители и профессионалы даже высчитывают индивидуально благоприятные и неблагоприятные дни для состригания отросших локонов.

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