Аванс за участие голливудского актера Уилла Смита в новом проекте Гая Ричи "Алладин" бьет все рекорды.

Ранее актер уже получал авансом более 20 миллионов долларов за роль, однако участие Уилла в "Аладдине" может переплюнуть даже Роберта Дауни-младшего с его 50 миллионами.

До недавнего времени считалось, что самый большой авансовый платеж за роль получил Роберт Дауни-младший за роль Железного Человека в "Мстителях". Но, похоже, Смит сумел поднять планку, пишет "Киноафиша".

Актер получил не только предварительный гонорар за роль Джинна в "Аладдине" Гая Ричи, но и аванс за музыкальные треки к фильму. Смит напишет несколько песен для проекта, за которые уже получил предоплату.

Таким образом, общая выплата Уилла за работу над "Аладдином" превысила 50 миллионов долларов, но точная сумма не называется.

Стоит также отметить, что Смит будет получать процент от кассовых сборов, если "Аладдин" удачно выступит в прокате. Пока что рекорд удалось установить Киану Ривзу, который получил за роль в "Матрице: Перезагрузка" 15 миллионов, а затем еще 105 миллионов от сборов.

Тем временем фильм "Мстители: Война бесконечности" установил рекорд еще до проката.