В Великобритании менеджер по продаже автомобилей случайно отправил сообщение в WhatsApp на незнакомый номер. Ошибка в наборе цифр привела мужчину к свадьбе. Об этом сообщает The Sun.

Случайное знакомство произошло из-за того, что Майкл Эванджело неверно переписал свой номер телефона. Он очень хотел посмотреть кинокомедию "Улетные девочки" и, чтобы не забыть об этом, послал сам себе название фильма в WhatsApp. Однако с этого номера ему отвела девушка по имени Лина.

"Привет! "Улетные девочки"? Это кто?", - спросила она.

Не дождавшись ответа, она продолжила диалог на следующий день:

Я подозреваю, это было для какой-то другой Лины.

Сначала Эванджело подумал, что это одна из его давних знакомых, однако через несколько сообщений выяснилось, что это не так.

Спустя несколько часов болтовни пара решила встретиться. Спустя две недели после первой встречи они решили пожениться, потому что не хотели больше разлучаться, несмотря на длительную командировку Эванджело в Дубай.

"Большинство наших друзей подумали, что мы спятили, но родители были в восторге", - сказала Лина.

Ее супруг согласен:

Это, безусловно, сумасшедший способ знакомства.

Оба они сошлись на том, что их встреча - это судьба.

Напомним, что отец жениха страстно поцеловал невесту на свадьбе и спровоцировал драку.