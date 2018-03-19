Красное вино заменяет тренировки в спортзале - ученые [ Редактировать ]
Один бокал сухого красного вина может иметь для организма такую же пользу, как и интенсивная тренировка в спортзале, уверены ученые из Альбертского университета Канады.
"Красный виноград, который лежит в основе приготовления вина, содержит ресвератрол. Это вещество называют "королем" антиоксидантов. Оно особым образом влияет на мышечные ткани", - цитирует ученых U-News.
Так, ученые провели эксперимент на мышах, в ходе которого было исследовано действие ресвератрола на животных. Исследователи увидели закономерность: у животных повысилась физическая активность, улучшилась работа сердца и начала укрепляться мышечная система.
Сопоставив полученные данные, ученые пришли к выводу, что эффект от воздействия вещества очень схож с пользой от интенсивной тренировки в спортзале.
В то же время, специалисты акцентировали внимание на том, что речь идет всего об одном бокале красного вина (150-200 миллилитров) хорошего качества в день.
Как сообщалось, вино перед сном способствует похудению. Кроме того, стало известно, что вино значительно подорожает во всем мире.
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