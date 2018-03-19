Опыт отрасли оптовой и розничной торговли является показательным примером правительственной политики двойных стандартов. Одним крупным игрокам рынка государство позволяет не платить налоги с реальных зарплат, а других "прессует" бесконечными проверками.

Об этом пишут "Контракты".

По данным журналистского расследования, изданию удалось получить От ГФСУ информацию о "белых" и "серых" торговых сетях, а также об уровне реальных заработных плат рядового и руководящего персонала нарушителей закона о труде.

К наиболее крупным торговым сетям продовольственной группы, нарушающим законодательство, ГФСУ относит "Велику Кишеню", "Фуршет", "Таврию В", "Эко Маркет", "Маркет ОПТ". В нише торговли повседневными товарами зарплаты в конвертах платят "EVA", "Watsons", "ProStor". В направлении торговли бытовой техникой конверты практикуют "Эльдорадо", "Фокстрот", "Алло".

Во всех вышеуказанных магазинах работникам платится официально минимальная заработная плата. О реальных зарплатах можно судить из приведенной ниже таблицы.

Торговая сеть Административный персонал (грн) Рядовой персонал (грн) EVA (Киев) 14 000 8 000 ProStor (Киев) 9 500 - 14 000 6 800 – 7 000 Watsons (Киев) 8 500 - 13 000 7 000 Алло (Киев) 12 000 7 500 Велика Кишеня (Киев) 16 000 - 20 000 7 200 - 7 500 Таврия В (Одесса) 20 000 - 28 000 7 000 – 8 000 Фуршет (Киев) 11 500 - 15 000 6 800 – 7 000 Фокстрот (Киев) 16 000 - 23 000 6 800 – 7 500 Эко Маркет (Киев) 13 200 - 18 000 7 300 – 7 500 Эльдорадо (Киев) 16 000 - 20 000 7 500 – 8 000

"Лидеры теневого сектора известны несколько лет. И они не меняются, несмотря на декларируемую правительством борьбу с неофициальными зарплатами, ужесточение штрафов, создание специальных комиссий по борьбе с тенью и другие факторы. Причина проста. Премьер-министр не хочет, да и не может ссориться с владельцами крупных торговых сетей. К примеру, за сетью "Фуршет" стоит Игорь Баленко – мультимиллионер, стратегический партнер и соакционер французского "Ашана", который имеет грандиозные связи не только с первыми лицами страны, но и влиятельными политиками, бизнесменами Европы, США. "Эко Маркет" принадлежит не менее одиозному Святославу Нечитайло, который известен войной с "Хортицей", атакой на ЛВЗ "Тетерев" и борьбой за бренд "Хлебный дар". Таким образом, на протяжении многих лет, в Украине сложились извращенные стандарты: одни бизнесмены, используя свои капиталы и политическое влияние на руководство правительства, принципиально не платят белые зарплаты. Другие, которые принципиально решили вести честный бизнес, выступают в роли "козлов отпущения", - комментирует ситуацию экономист, генеральный директор инвестиционно-банковской компании European Capital Management Вадим Браиловский.