ГФСУ озвучила имена игроков теневого сегмента розничной торговли [ Редактировать ]
Опыт отрасли оптовой и розничной торговли является показательным примером правительственной политики двойных стандартов. Одним крупным игрокам рынка государство позволяет не платить налоги с реальных зарплат, а других "прессует" бесконечными проверками.
Об этом пишут "Контракты".
По данным журналистского расследования, изданию удалось получить От ГФСУ информацию о "белых" и "серых" торговых сетях, а также об уровне реальных заработных плат рядового и руководящего персонала нарушителей закона о труде.
К наиболее крупным торговым сетям продовольственной группы, нарушающим законодательство, ГФСУ относит "Велику Кишеню", "Фуршет", "Таврию В", "Эко Маркет", "Маркет ОПТ". В нише торговли повседневными товарами зарплаты в конвертах платят "EVA", "Watsons", "ProStor". В направлении торговли бытовой техникой конверты практикуют "Эльдорадо", "Фокстрот", "Алло".
Во всех вышеуказанных магазинах работникам платится официально минимальная заработная плата. О реальных зарплатах можно судить из приведенной ниже таблицы.
|
Торговая сеть
|
Административный персонал (грн)
|
Рядовой персонал (грн)
|
EVA (Киев)
|
14 000
|
8 000
|
ProStor (Киев)
|
9 500 - 14 000
|
6 800 – 7 000
|
Watsons (Киев)
|
8 500 - 13 000
|
7 000
|
Алло (Киев)
|
12 000
|
7 500
|
Велика Кишеня (Киев)
|
16 000 - 20 000
|
7 200 - 7 500
|
Таврия В (Одесса)
|
20 000 - 28 000
|
7 000 – 8 000
|
Фуршет (Киев)
|
11 500 - 15 000
|
6 800 – 7 000
|
Фокстрот (Киев)
|
16 000 - 23 000
|
6 800 – 7 500
|
Эко Маркет (Киев)
|
13 200 - 18 000
|
7 300 – 7 500
|
Эльдорадо (Киев)
|
16 000 - 20 000
|
7 500 – 8 000
"Лидеры теневого сектора известны несколько лет. И они не меняются, несмотря на декларируемую правительством борьбу с неофициальными зарплатами, ужесточение штрафов, создание специальных комиссий по борьбе с тенью и другие факторы. Причина проста. Премьер-министр не хочет, да и не может ссориться с владельцами крупных торговых сетей. К примеру, за сетью "Фуршет" стоит Игорь Баленко – мультимиллионер, стратегический партнер и соакционер французского "Ашана", который имеет грандиозные связи не только с первыми лицами страны, но и влиятельными политиками, бизнесменами Европы, США. "Эко Маркет" принадлежит не менее одиозному Святославу Нечитайло, который известен войной с "Хортицей", атакой на ЛВЗ "Тетерев" и борьбой за бренд "Хлебный дар". Таким образом, на протяжении многих лет, в Украине сложились извращенные стандарты: одни бизнесмены, используя свои капиталы и политическое влияние на руководство правительства, принципиально не платят белые зарплаты. Другие, которые принципиально решили вести честный бизнес, выступают в роли "козлов отпущения", - комментирует ситуацию экономист, генеральный директор инвестиционно-банковской компании European Capital Management Вадим Браиловский.
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