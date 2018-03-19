18 марта жителей села Бобрица в Киево-Святошинском районе спасатели вывозили на спецтехнике, после чего помогли им с откачкой воды, которая залила подворье больше чем на метр. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Частный жилой дом и прилегающую территорию затопило из-за резкого таяния снега.

Сильный мороз привел к тому, что автомобили и все, что находилось во дворе вмерзло в лед. Люди не могли самостоятельно покинуть дом.

Спасатели провели эвакуацию людей из частного дома на безопасный участок.

Напомним, под Киевом людей спасали на лодках.