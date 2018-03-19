ООН заявили о насилии и пытках заложников на Донбассе [ Редактировать ]
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала случаи пыток и жестокого обращения с заложниками на Донбассе. Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, сообщает УНИАН.
"27 декабря 2017 года произошло одновременное освобождение 307 человек в рамках обмена всех на всех, как это предусмотрено Минскими соглашениями. С помощью конфиденциальных разговоров с 64 такими лицами с обеих сторон линии соприкосновения мы собрали значительный объем информации относительно условий содержания и нарушений прав человека. Все из тех, с кем были проведены беседы, сообщали о нечеловеческих условиях содержания, пытках или жестоком обращении, включая случаи сексуального насилия, угрозы насилия и нарушения гарантий на справедливый судебный процесс", - подчеркнула Фрейзер.
При этом она сказала, что миссии "удалось немного пролить свет на ситуацию относительно тех людей, которые содержатся на территории, контролируемой вооруженными группами".
В частности, по ее словам, на оккупированной территории миссия продолжает сталкиваться со случаями лишения доступа к местам содержания под стражей и не имеет возможности встречаться частным образом с заложниками. Также она сказала: "Свидетельства, собранные во время этих разговоров, а также дополнительные 130 конфиденциальных интервью с лицами, которые содержатся в разных местах на территории, контролируемой правительством, подтверждают то, что мы последовательно сообщаем".
"Более чем за последние три месяца мы задокументировали 121 случай достоверных обвинений относительно произвольных задержаний, пыток, жесткого обращения и сексуального насилия, совершенные с обеих сторон линии соприкосновения", - сказала Фрейзер. В докладе сказано, что неизменные отказы в доступе к местам несвободы для встречи на оккупированных территориях так называемых ЛНР и ДНР продолжают вызывать серьезное беспокойство относительно условий содержания под стражей и возможных нарушений прав человека, в частности пыток и жестокого обращения. "Информация, полученная Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека непосредственно от ряда заключенных, в частности от некоторых из тех, которые были освобождены вооруженными группами в рамках одновременного освобождения "всех на всех", подтверждает наличие оснований для такого беспокойства", - сказано в докладе.
Также отмечается, что в период с 16 ноября 2017 года до 15 февраля 2018 года было задокументировано 115 достоверных сообщений о незаконном или произвольном удержание под стражей, имели место с обеих сторон линии столкновения. В 15 из этих случаев имели место нарушения прав человека. В частности, в Мониторинговой миссии ООН отмечают, что к трем случаям причастна Служба безопасности Украины, а к 12 – вооруженные группы боевиков
Помимо этого, так называемая полиция задержала 446 человек на оккупированной территории Донецкой области за нарушение комендантского часа с 16 по 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба так называемого МВД.
"За нарушение комендантского часа было задержано 446 человек. К ответственности привлечено 8 правонарушителей за мелкое хулиганство…", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что один человек задержан за злостное неповиновение.
Напомним, на Донбассе выпал рыжий снег.
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