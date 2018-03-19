Если вы решили продать свой iPhone, выполните несколько простых шагов, прежде чем расстаться с любимым устройством. Об этом пишет "Лайфхакер".

Сделайте резервную копию: подключите телефон к компьютеру с помощью USB, зайдите в iTunes и выберите устройство из списка, затем нажмите "Создать копию сейчас". Удалите все фотографии. Если у вас компьютер с macOS, подключите к нему устройство, зайдите в приложение "Фото", выберите нужные фотографии и нажмите "Импортировать выбранные". После импорта нажмите "Удалить фотографии с вашего iPhone". Если у вас Windows, подключите устройство к компьютеру, зайдите в "Пуск" → "Фотографии" → "Импорт" → "С USB-устройства", затем следуйте инструкциям. Не забудьте поставить галочку рядом с "Удалить фотографии с устройства после импорта". Выключите iMessage: откройте приложение "Настройки" → "Сообщения" → "iMessage" → "Выключить". Выключите FaceTime: откройте приложение "Настройки" → "FaceTime" → "Выключить". Отключите свою учетную запись iCloud: откройте приложение "Настройки" → "iCloud" → "Выйти". Выйдите из Apple ID: откройте приложение "Настройки" → "iTunes Store и App Store" → нажмите "Apple ID" → "Выйти". Восстановите заводские настройки: откройте приложение "Настройки" → "Основные" → "Сброс" → "Стереть контент и настройки".

Несколько советов напоследок:

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