7 вещей, которые необходимо сделать перед продажей iPhone [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Если вы решили продать свой iPhone, выполните несколько простых шагов, прежде чем расстаться с любимым устройством. Об этом пишет "Лайфхакер".
- Сделайте резервную копию: подключите телефон к компьютеру с помощью USB, зайдите в iTunes и выберите устройство из списка, затем нажмите "Создать копию сейчас".
- Удалите все фотографии. Если у вас компьютер с macOS, подключите к нему устройство, зайдите в приложение "Фото", выберите нужные фотографии и нажмите "Импортировать выбранные". После импорта нажмите "Удалить фотографии с вашего iPhone". Если у вас Windows, подключите устройство к компьютеру, зайдите в "Пуск" → "Фотографии" → "Импорт" → "С USB-устройства", затем следуйте инструкциям. Не забудьте поставить галочку рядом с "Удалить фотографии с устройства после импорта".
- Выключите iMessage: откройте приложение "Настройки" → "Сообщения" → "iMessage" → "Выключить".
- Выключите FaceTime: откройте приложение "Настройки" → "FaceTime" → "Выключить".
- Отключите свою учетную запись iCloud: откройте приложение "Настройки" → "iCloud" → "Выйти".
- Выйдите из Apple ID: откройте приложение "Настройки" → "iTunes Store и App Store" → нажмите "Apple ID" → "Выйти".
- Восстановите заводские настройки: откройте приложение "Настройки" → "Основные" → "Сброс" → "Стереть контент и настройки".
Несколько советов напоследок:
Читайте также, как ребенок заблокировал iPhone мамы на 47 лет.
по теме
Prev Next
06 марта 2018 19:32
Ребенок заблокировал iPhone мамы на 47 лет
В Китае женщина пожаловалась на то, что ее iPhone заблокирован на 47 лет.
02 марта 2018 19:22
Оптическая иллюзия с iPhone X поразила сеть (видео)
Разработчик Питер Норрби стал автором нового приложения для iPhone X, позволяющего добиться эффекта оптической иллюзии.
19 марта 2018 15:58
День весеннего равноденствия 2018: что обязательно нужно сделать
День весеннего равноденствия - это не только уникальное явление природы и начало астрологической весны, но и языческий праздник.
19 марта 2018 15:20
Мир накроют непрерывные магнитные бури
Ближайшие 10 дней мир накроют практически непрерывные геомагнитные бури.
19 марта 2018 14:34
День весеннего равноденствия 2018: что категорически нельзя делать
Важной вехой смены сезонов является день весеннего равноденствия, астрономическое начало весны.