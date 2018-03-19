В одном из сел Мироновского района Киевской области отец развращал 13-летнюю дочь.

Родители девочки развелись сразу после ее рождения, и отец сначала вообще не поддерживал связей со своей дочерью. Однако, недавно, увидев страницу дочери в одной из соцсетей, начал общаться с ней.

"С июня 2017 по февраль 2018 года девочка приезжала в гости к своей бабушке и отцу в одно из сел Мироновского района. Во время таких визитов, отец, с целью удовлетворения своей половой страсти, периодически совершал развратные действия в отношении своей малолетней дочери", – сообщили в областной прокуратуры.

Мать увидела переписку отца и дочери – так и узнала, что мужчина развращает несовершеннолетнюю. 33-летнего мужчину задержали. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее в Киеве отец изнасиловал 10-летнюю дочь-аутиста, а на Закарпатье пятеро мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку.