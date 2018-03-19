В американском штате Пенсильвания местный житель выиграл 457 миллионов долларов в лотерею Powerball.

В выигрышном билете совпали все пять выигрышных цифр: 22-57-59-60-66, а также цифра в поле Powerball. Этот джекпот стал восьмым по величине в истории лотереи, сообщает USA Today.

Данные победителя и город, в котором был продан лотерейный билет, не разглашается. Победитель может забрать всю сумму в рассрочку. Если же он все-таки решит забрать деньги сразу, то получит только 274 миллиона долларов.

Ранее житель Германии выиграл в лотерею огромную сумму.