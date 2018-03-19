Лідери США та Європи не привітали Путіна з перемогою на виборах [ Редактировать ]
Лідери США та Європи не привітали Путіна з перемогою на виборах. Президент РФ отримав телеграми лише від глав низки колишніх радянських країн, а ще з КНР, Сербії, Венесуели, Куби, Болівії та невизнаної Абхазії. Цим і вичерпується коло привітань, повідомило "Ехо Москви". Провідні світові лідери досі мовчать.
Ба більше - путінські вибори в Криму засудили Німеччина і Франція. Глави МЗС цих країн висловили протест щодо мілітаризації півострова та порушення там прав людини. Спробою легітимізації анексії назвав так звані "вибори" в окупованому Росією Криму президент Порошенко.
"Проведення російською окупаційною адміністрацією так званих виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму є черговим брутальним порушенням Росією міжнародного права. Це й не дивно для країни, яка систематично і свідомо протиставляє себе усьому зовнішньому світу. Так звані вибори в Криму - ще одне свідчення зневаги Кремля до основоположних документів та принципів, на яких протягом 70 років базуються міжнародний мир та безпека, зокрема Статут ООН та Гельсінський заключний акт", - говорить Петро Порошенко, президент України.
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