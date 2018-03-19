Существует миф о том, что правильное питание - это очень дорогая еда, которая не по карману большинству украинцев.

Однако специалисты утверждают, что есть множество продуктов, которые являются одними из самых полезных и при этом дешевыми. Подтверждение этому приводит диетолог Лариса Буткова, пишут "Новости-Ю".

1. Вода.

Правильное употребление воды является одной из самых больших проблем начинающих "зожников". Многие недооценивают важность воды, а ведь она играет определяющую роль в регулировании температуры тела, транспортировке к клеткам питательных веществ и кислорода, удалении продуктов распада, защите суставов и органов. Не получая необходимого количества воды, организм переходит в режим экономии, снабжая ею жизненно важные органы - мозг, сердце, легкие, печень, почки. В результате страдают другие важные органы - кожа, ЖКТ и суставы.

В день организм человека теряет около 2 литров воды. Чтобы просчитать необходимое количество воды в сутки, нужно свой вес умножить на 0,031. Например, если человек весит 70 к, ему нужно выпивать 70 х 0,031 = 2,17 литра воды в день.

2. Овсянка.

Овсянка помогает стать стройнее, полезна для сердца (овес богат уникальными антиоксидантами), повышает иммунитет (подхватив простуду, попробуйте "полечиться" овсянкой), снижается риск диабета (овес богат магнием, который необходим для нормального обмена сахара) и помогает избежать стресса (витамины группы B, получаемые с овсянкой, стимулируют выработку серотонина - вещества, дающего мозгу команду успокоиться).

Речь идет не о разовых пакетиках быстрого приготовления, а о самой дешевой крупе. Чем тоньше хлопья, тем дальше они от цельного природного зерна, тем ниже их польза, тем быстрее они усваиваются и тем выше их гликемический индекс.

3. Лук.

Обладает целым арсеналом полезных свойств. Он снижает уровень холестерина в крови и артериальное давление, содержит антиоксиданты, обладает противовоспалительными свойствами.

4. Морковь.

Имеет заслуженную репутацию продукта, улучшающего зрение. Кроме того, морковь является источником пищевых волокон, калия, витаминов C и К, бета-каротина.

5. Тыква.

Кроме того же бета-каротина, здесь присутствуют антиоксиданты и многочисленные витамины, а в тыквенных семечках много полезных жиров и минеральных солей. Блюда из тыквы отличаются многообразием: ее можно запечь с овощами, подавать в качестве гарнира ко вторым блюдам, а можно использовать в качестве начинки в пирогах.

6. Зелень.

Петрушка, укроп, кинза, базилик, шпинат, лук, чеснок - каждый вид обладает своими полезными свойствами. Конечно, зимой цены на свежую зелень кусаются, но в теплое время года она должна быть дешевле.

7. Арахис.

Арахис, или земляной орех, содержит много полезных микроэлементов и витаминов, необходимых для нормального функционирования организма. Он помогает регулировать уровень сахара в крови, нормализует кровяное давление и обменные процессы в организме человека. Также земляной орех считается натуральным продуктом, повышающим иммунитет, который может помочь в борьбе с негативными реакциями организма на повседневные стрессы и депрессию. А еще арахис поднимает настроение и полезен для тех, кто хочет сосредоточиться на решении важной задачи.

8. Курятина.

Несмотря на подорожание, птица по-прежнему остается самым бюджетным мясом. К тому же, в отличие от других сортов мяса, курятина богата калием и фосфором. Также в ней много железа и магния, витаминов группы B, а также A и E. Диетологи говорят, что польза курятины заключается и в профилактике инсультов, атеросклероза и артериальной гипертензии.

9. Яйца.

Яйца являются натуральным источником белка и питательных веществ, а яичный желток в избытке содержит сильнейший антиоксидант лютеин. Кроме того, употребление яиц - отличная профилактика проблем со зрением. К тому же, диетологи утверждают: яйца на завтрак - первый шаг к похудению.

10. Банан.

Отличный источник калия, клетчатки, витаминов С и В6. Калий помогает регулировать кровяное давление, а витамин В6 отвечает за углеводный и жировой обмен. К сожалению, в последнее время бананы постепенно выходят из списка совсем уж дешевых продуктов - цены на них за несколько месяцев выросли почти вдвое. Но тем не менее они по-прежнему остаются одними из самых дешевых фруктов на украинском рынке.

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