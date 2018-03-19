Топ-9, по которому мужчины судят о привлекательности женщины [ Редактировать ]
В женском образе есть вещи, которые однозначно привлекают мужское внимание. И, вопреки ожиданиям, эти вещи не имеют никакого отношения к внешним данным.
1.Походка
Именно походка и движения делают женщину привлекательной сексуальной. Походка может выражать уверенность, кокетливость, женственность.
2.Взгляд
Прямой взгляд! Девушки, которые смотрят себе под ноги и не умеют непринужденно смотреть вперед гораздо реже привлекают мужчин.
3.Уверенность
Уверенность зачастую выражается в таких простых вещах, как походка, взгляд, улыбка. Уверенность проявляется в умении вести беседу. Закрытые девушки, не способные идти на контакт, выглядя обычно отталкивающе.
4.Осанка
К слову, еще один явный признак уверенности в себе. Красивой походки без ровной осанки просто не бывает!
5.Доброта
Мужчины, на самом деле, придают это черте характера очень большое значение. Доброта и готовность прийти на помощь являются зачастую именно тем, что заставляет мужчин влюбляться в казалось бы незаметных девушек.
6.Аккуратность
Аккуратность - красит женщину. Поэтому ее внешний вид может не быть идеальным, но он обязательно должен быть опрятным: ногти, кожа лица, тело.
7.Вдохновение
Идеальная женщина вдохновляет! Ее присутствие в жизни не давит… Нет постоянного ожидания скандала, нет чувства, что вот-вот все рухнет.
8.Умение слушать
Ничто не выглядит так подкупающе, как интерес девушки к тому, что мужчина говорит.
9.Поддержать беседу
Каждому мужчине приятно видеть, как легко и непринужденно женщина ведет беседу о политике, культуре, искусстве. С женщиной, которая понимает толк в различных сферах жизни, просто не может остаться без мужского внимания. А если женщина еще и может вовремя и к месту пошутить, то тут без вариантов - она в центре внимания!
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