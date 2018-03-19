В женском образе есть вещи, которые однозначно привлекают мужское внимание. И, вопреки ожиданиям, эти вещи не имеют никакого отношения к внешним данным.

1.Походка

Именно походка и движения делают женщину привлекательной сексуальной. Походка может выражать уверенность, кокетливость, женственность.

2.Взгляд

Прямой взгляд! Девушки, которые смотрят себе под ноги и не умеют непринужденно смотреть вперед гораздо реже привлекают мужчин.

3.Уверенность

Уверенность зачастую выражается в таких простых вещах, как походка, взгляд, улыбка. Уверенность проявляется в умении вести беседу. Закрытые девушки, не способные идти на контакт, выглядя обычно отталкивающе.

4.Осанка

К слову, еще один явный признак уверенности в себе. Красивой походки без ровной осанки просто не бывает!

5.Доброта

Мужчины, на самом деле, придают это черте характера очень большое значение. Доброта и готовность прийти на помощь являются зачастую именно тем, что заставляет мужчин влюбляться в казалось бы незаметных девушек.

6.Аккуратность

Аккуратность - красит женщину. Поэтому ее внешний вид может не быть идеальным, но он обязательно должен быть опрятным: ногти, кожа лица, тело.

7.Вдохновение

Идеальная женщина вдохновляет! Ее присутствие в жизни не давит… Нет постоянного ожидания скандала, нет чувства, что вот-вот все рухнет.

8.Умение слушать

Ничто не выглядит так подкупающе, как интерес девушки к тому, что мужчина говорит.

9.Поддержать беседу

Каждому мужчине приятно видеть, как легко и непринужденно женщина ведет беседу о политике, культуре, искусстве. С женщиной, которая понимает толк в различных сферах жизни, просто не может остаться без мужского внимания. А если женщина еще и может вовремя и к месту пошутить, то тут без вариантов - она в центре внимания!

Читайте также, какие женщины отталкивают мужчин.