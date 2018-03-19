В Запорожье в понедельник, 19 марта, перевернулась маршрутка с 18 пассажирами, сообщает Индустриалка.

Микроавтобус перевернулся в районе заезда на заправку на Днепровском шоссе. От силы удара в маршрутке разбилось лобовое стекло.

По мнению полиции, транспортное средство перевернулось из-за того, что водитель не заметил заснеженный бордюр и наехал на него.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Из 18-ти человек двоиз госпитализировали в горбольницу.

Напомним, в Запорожье трамвай на полном ходу влетел в забор.