В Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами (фото, видео) [ Редактировать ]
В Запорожье в понедельник, 19 марта, перевернулась маршрутка с 18 пассажирами, сообщает Индустриалка.
Микроавтобус перевернулся в районе заезда на заправку на Днепровском шоссе. От силы удара в маршрутке разбилось лобовое стекло.
По мнению полиции, транспортное средство перевернулось из-за того, что водитель не заметил заснеженный бордюр и наехал на него.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. Из 18-ти человек двоиз госпитализировали в горбольницу.
Напомним, в Запорожье трамвай на полном ходу влетел в забор.
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