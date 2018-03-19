Очередной скандал вокруг Николаевского губернатора. Сотрудники аэропорта и местные журналисты - подозревают, что Алексей Савченко причастен к гибели руководителя Николаевского аэропорта Владислава Волошина. Вчера он покончил жизнь самоубийством - застрелился из боевого пистолета.

Что толкнуло бывшего летчика на такой отчаянный шаг - выясняли наши корреспонденты.

Дмитрий Денисенко в последний раз видел Владислава Волошина - за день до смерти. Рассказывает - как всегда говорили о работе. В воскресенье - договорились встретится снова. Но Волошин не приехал.

"Мы в субботу были здесь. Ничего не предвещало беды, он был абсолютно в нормальном настроении", - говорит Дмитрий Денисенко, первый замгенерального директора КП "Международный николаевский аэропорт".

Директором Николаевского аэропорта Владислав Волошин был назначен 30 декабря 2017. Он сменил на этом посту Михаила Галайко, который якобы отказывался подписывать бумаги о незаконном строительстве в аэропорту. Его даже обвинили в даче взятки губернатору Савченко и отстранили от исполнения обязанностей. Но коллеги в это не верят.

"Лично я как человек в это глубоко не верю. Человек с такими способностями и с такими возможностями организаторскими и всем остальным... он бы без взятки все прекрасно успевал и делал", - говорит Светлана Валишева, председатель профсоюза КП "Международный николаевский аэропорт".

По данным СМИ, реконструировать пассажирский терминал начинала частная компания "Житлопромбуд-8", сделала треть объема работ. Только после этого - чиновники объявили тендер. Но выиграла его уже совсем другая фирма. Малоизвестная киевская компания "Еис" получила подряд на сто с лишним миллионов гривен. Журналисты - заподозрили махинации с бюджетными деньгами. То, что велись работы - незаконно - подтвердил и замгендиректора аэропорта.

"Естественно не законное строительство. Мы его не принимали, у нас нет ни одного акта приема/передачи на строительство" - А вы подпишете сейчас акт? - Нет. Потому-что это незаконно", - говорит Дмитрий Денисенко - первый замгенерального директора КП "Международный николаевский аэропорт".

Вчера - журналист Андрей Лохматов - выложил переписку между Волошиным и его коллегой и товарищем. Он пишет, что подписать сомнительный тендер на ремонт аэропорта его заставили. Он даже хотел уволится, но ему продлили контракт. волошин также сообщает - что в последнее время его посещали мысли о самоубийстве.

"Постоянно речь идет о каком-то "Он" - мое предположение, что речь идет о главе обладминистрации Алексее Савченко. Он боится, что его могут пристрелить как он здесь пишет, я бы сам подписал петицию против губернатора но боюсь, что пристрелят, только жалко детей, типа сам не боюсь", - говорит Андрей Лохматов, журналист.

О том, что на Волошина давили чиновники обл-администрации во главе с губернатором - подтвердила и зам. генерального директора по развитию Алина Коротич. Об этом она заявила в интервью Громадському. Сам глава области - от комментариев журналистам - отказался. На своей странице в фейсбук Алексей Савченко написал, что не имеет никакого отношения к самоубийству Волошина.

Напомню, 29-летний Волошин - покончил с собой в воскресенье. Застрелился из боевого пистолета. Вся семья в этот момент находилась дома. До того как стать директором Николаевского аэропорта - был пилотом штурмовика Су-25.

Воевал на Донбассе, пока использование авиации не было запрещено Минскими соглашениями. В 2015 его даже обвинили в причастности к катастрофе малайзийского Боинга. Но международные следователи опровергли это предположение. Без отца остались двое маленьких детей.