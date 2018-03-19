Эксперты Организации по запрету химоружия прибыли в Великобританию. Они проведут экспертизу вещества, которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. О ходе расследования расскажет наш британский корреспондент Светлана Чернецкая.

Делегация Организации по запрещению химического оружия сразу же отправилась в "Портон-Даун". Там находится одна из самых секретных военных исследовательских баз Великобритании. Приехали эксперты по приглашению Лондона. Они должны провести независимую экспертизу нервно-паралитического вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Делегация из Нидерландов проведет здесь неделю. Встретится с учеными и детективами, которые расследуют дело. Сейчас одна из самых сильных версий покушения - это отравление через систему вентиляции автомобиля Скрипаля. Полиция уже проверила 4000 часов видео с камер наблюдения и изучила более 750 вещдоков.

"У нас есть доказательства, что в течение последних десяти лет Россия не только исследует нервно-паралитические вещества для убийств, но также создает и накапливает химическое оружие группы "Новичок". Мы дали России шанс объяснить, что произошло. Наш вывод таков - следы ответственности за этот инцидент ведут к Кремлю", - говорит Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании.

Борис Джонсон сегодня в Брюсселе - на заседании министров иностранных дел ЕС. Он сообщил последние данные о ходе расследования покушения на Скрипалей. И назвал возражения Москвы в ответ на обвинение в причастности к попытке убийства - абсурдными. Мол, это классическая русская стратегия скрыть правду. В совместном заявлении министры ЕС решительно осудили нападение в Солсбери. Использование химического оружия назвали абсолютно неприемлемым и опасным для всей Европы.

"Ознакомившись с результатами экспертизы, предоставленными британскими властями, нет никаких других правдоподобных объяснений, кроме вины России", - говорит Ле Дриан, министр иностранных дел Франции.

ЕС требует от Москвы раскрыть программу "Новичок" и ответить на вопросы Лондона. В России, тем временем, настаивают, что уничтожили все запасы химического оружия и новое не разрабатывают.