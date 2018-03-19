Санкции за лоббизм. В американских и европейских СМИ звучат призывы ввести санкции против Герхарда Шредера. За что? И стоит ли волноваться бывшему канцлеру Германии? Татьяна Логунова - подробнее.

Все началось - с одной статьи. В авторитетном американском издании The Wall Street Journal. Его журналисты задались вопросом - дескать, Запад ввел санкции против ближайшего окружения Путина. А про закадычного друга российского президента и главного лоббиста интересов Москвы в Европе Герхарда Шредера почему-то забыл. Как так получилось? И, действительно, как так - сразу же подхватили этот вопрос и европейские СМИ.

Своей дружбы с Путиным и лояльности к России - бывший канцлер Германии никогда не скрывал. Это именно Шредер дал добро на строительство газопровода "Северный поток" незадолго до досрочных выборов, которые он проиграл Ангеле Меркель. А после проигрыша - сразу же возглавил комитет акционеров компании-оператора, которая отвечала за этот проект.

За что на родине был раскритикован и заподозрен в политической коррупции, но вышел сухим из воды. Сейчас Шредер - трудится в совете директоров "Роснефти" и занимается подготовкой к строительству "Северного потока-2". А также постоянно критикует европейские санкции против Москвы и заявляет, что Россия никогда не вернет Украине Крым. Чем не повод для санкций против самого Шредера? Спросили американские, а за ними и европейские СМИ. Неплохая идея - ответили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Я не сказал, что санкции на Шредера должны быть наложены немедленно. Я заметил, что не обращать внимание на таких российских лоббистов - это угроза для безопасности Европейского Союза", - говорит Павел Климкин, министр иностранных дел Украины.

Официальный Берлин возможные санкции против бывшего канцлера - тоже прокомментировал. Нет никаких оснований рассматривать этот вопрос - заявил пресс-секретарь Ангелы Меркель. Осторожны в оценках - были и другие политики.

"Работа Герхарда Шредера - это его дело. Но мы в Германии и в Европе должны очень осторожно относиться к советам, которые он дает", - говорит Гюнтер Эттингер, еврокомиссар по вопросам бюджета.

"Санкции могут быть с осторожностью рассмотрены после тщательной проверки", - говорит Урсула фон дер Ляйен, министр обороны Германии.

Пока же политики призывают немецких социал-демократов дистанцироваться от бывшего шефа. И четко заявить все, что говорит Шредер, не имеет ничего общего с позицией партии. Которая, кстати, сейчас входит в правящую коалицию.