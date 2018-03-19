В Мининфраструктуры сообщили, когда начнется открытие навигации по Днепру [ Редактировать ]
Навигация по реке Днепр будет постепенно открываться с 20 марта 2018 года, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
По ее данным, речь об этом шла 19 марта в ходе совещания председательством заместителя Министра инфраструктуры Юрия Лавренюка, по открытию навигации на реке Днепр в 2018 году, в котором приняли участие представители министерства Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, ГУ "Госгидрография", ГП "АМПУ", "Классификационное общество Регистр судоходства Украины".
Участники совещания рассмотрели готовность шлюзов и внутренних водных путей на Днепре к открытию навигации и определили даты открытия навигации.
"Учитывая сложные погодные условия, Министерство инфраструктуры с пониманием относится к нуждам бизнеса и с 20 марта начинает постепенное открытие навигации с нижнего каскада Днепра (Каховский, Запорожский шлюз)", - отметил Лавренюк.
По результатам совещания определены следующие даты открытия и закрытия навигации на судоходных гидротехнических сооружениях:
- Каховский шлюз – 20 марта – 5 декабря,
- Запорожский – 20 марта – 4 декабря,
- Днепродзержинский шлюз – 27 марта – 22 ноября,
- Кременчугский шлюз – 27 марта – 22 ноября,
- Каневский шлюз – 2 апреля – 15 ноября,
- Киевский шлюз – 2 апреля – 15 ноября 2018 года.
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