Тело разлетелось на части: в Киеве мужчина выпал с 15-го этажа [ Редактировать ]
В Киеве мужчина выпал из здания гостиницы "Мир", который находится на пр. Голосеевском, 70 и погиб от удара о землю, сообщает "112 канал".
По данным издания, удар был настолько сильным, что фрагменты тела разлетелись на несколько десятков метров.
Пока неизвестно, было ли это самоубийство, поскольку предсмертной записки он не оставил. Известно, что погибший недавно заселился в отель.
Труп довольно быстро убрали. Криминалисты работают в комнате отеля.
Напомним, во Львове из окна многоэтажки выбросился мужчина.
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