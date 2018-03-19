В Аризоне (США) беспилотный автомобиль компании Uber, находясь в автономном режиме, насмерть сбил человека, передает CNBC.

Летальное ДТП с участием беспилотного авто произошло впервые в истории. Сообщается, что столкновение произошло, когда женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Несмотря на то, что машина ехала в режиме автопилота, за рулем был водитель.

В Uber приостановили испытания беспилотных автомобилей.

Ранее мы сообщали об успешных испытаниях беспилотного грузовика Tesla.