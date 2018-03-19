В США беспилотный автомобиль насмерть сбил человека [ Редактировать ]
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В Аризоне (США) беспилотный автомобиль компании Uber, находясь в автономном режиме, насмерть сбил человека, передает CNBC.
Летальное ДТП с участием беспилотного авто произошло впервые в истории. Сообщается, что столкновение произошло, когда женщина переходила дорогу в неположенном месте.
Несмотря на то, что машина ехала в режиме автопилота, за рулем был водитель.
В Uber приостановили испытания беспилотных автомобилей.
Ранее мы сообщали об успешных испытаниях беспилотного грузовика Tesla.
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