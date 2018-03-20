На швейной фабрике на окраине Коломбо (Шри-Ланка) произошла утечка ядовитого газа, передает Синьхуа.

В результате произошедшего пострадали 45 человек, большинство из них - женщины.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о взрыве котла с растворителем на заводе Индии.