На Шри-Ланке из-за утечки ядовитого газа пострадали десятки женщин [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
На швейной фабрике на окраине Коломбо (Шри-Ланка) произошла утечка ядовитого газа, передает Синьхуа.
В результате произошедшего пострадали 45 человек, большинство из них - женщины.
Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о взрыве котла с растворителем на заводе Индии.
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