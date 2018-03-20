По Мадагаскару пронесся смертельный циклон [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
На Мадагаскар обрушился тропический циклон "Элиаким", оставив серьезные разрушения, передает Floodlist.
Стихийное бедствие коснулось 15 тысяч человек, во многих районах был объявлен "красный" уровень опасности. Скорость ветра достигала 105 км/ч.
На данный момент подтверждена гибель 17 человек.
Бюро по управлению рисками и стихийными бедствиями Мадагаскара сообщило, что были повреждены более 1,2 тыс. домов, 648 жилых строений уничтожены. Свыше 6 тыс. человек эвакуированы.
Ранее мы сообщали о мощном шторме, который обрушился на Португалию.
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