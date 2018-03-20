На Мадагаскар обрушился тропический циклон "Элиаким", оставив серьезные разрушения, передает Floodlist.

Стихийное бедствие коснулось 15 тысяч человек, во многих районах был объявлен "красный" уровень опасности. Скорость ветра достигала 105 км/ч.

На данный момент подтверждена гибель 17 человек.

Бюро по управлению рисками и стихийными бедствиями Мадагаскара сообщило, что были повреждены более 1,2 тыс. домов, 648 жилых строений уничтожены. Свыше 6 тыс. человек эвакуированы.

Ранее мы сообщали о мощном шторме, который обрушился на Португалию.