Мировые цены на нефть резко поднялись [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном росте мировых цен на нефть.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле поднялись до $66,26 за баррель.
Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли до $62,34 за баррель.
Ранее мы сообщали о падении цен на бензин и автогаз в Украине.
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