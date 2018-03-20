Оперативные данные электронных торгов говорят о стремительном росте мировых цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле поднялись до $66,26 за баррель.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли до $62,34 за баррель.

Ранее мы сообщали о падении цен на бензин и автогаз в Украине.